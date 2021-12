Klæbo sikret norsk stafettseier i Lillehammer – drar på lang Davos-turné

sport

Søndag avgjorde han verdenscupstafetten i langrenn i Lillehammer til Norges fordel som så mange ganger før.

Men han ble hardt presset at Sergej Ustjugov på Russlands annetlag på oppløpet. I OL i Beijing i februar får vi nok se Ustjugov på tilsvarende etappe for Russland. I OL er det kun ett lag for hver nasjon som får stille.

Denne gangen ble Klæbo hardt presset helt til siste meter, selv om han hadde nokså god kontroll på førsteplassen.

– Du ble litt presset i dag?

– Ja, det ble jeg. Jeg følte ikke at jeg hadde noen kjempespurt i dag. Jeg synes det var vanskelig ute der. En ting er når det blir gått jevnt, da handler det bare om å holde posisjonen sin. I dag var det snøvær i lufta, klassisksporene tok halvparten av løypa og det ble ganske tett og ett spor som går, sier Klæbo på spørsmål fra NTB.

Klæbo forteller om utfordringer helt til det siste.

– Da jeg kom på oppløpet var det som å treffe en plate med lim. Jeg var kanskje ikke godt nok forberedt, men jeg klarte heldigvis å ta de riktige valgene ellers.

Tur

Rett etter stafetten dro Klæbo til hytta på Skeikampen for å pakke. Allerede mandag går turen til Davos. Der er planen å gå begge verdensrennene kommende helg. I tillegg skal det jaktes røde blodlegemer.

Det blir trening og renn helt til et stykke inn i januar. Avslutningen på høydeoppholdet blir seks etapper i Tour de Ski der de to første blir høyderenn i Lenzerheide.

– I starten skal jeg være sammen med laget, og kanskje kommer Pernille nedover før jul og blir der til 2. juledag. Det er ikke helt landet ennå, sier 25-åringen.

Pernille er kjæresten og samboeren Pernille Døsvik.

– Den første utfordringen blir å få sendt nedover til de hjemmebakte brødene til mormor.

Det er en Klæbo med god kontroll på formen som tar turen til Mellom-Europa.

– Jeg reiser med svar om at formen er stigende. Jeg tar med meg en ganske bra helg, mye bedre enn sist helg. Vi er på en riktig kurve, mener en av Norges aller største favoritter foran OL i Beijing.

Sterkt

Erik Valnes, Emil Iversen og Simen Hegstad Krüger gjorde alle jobben på de tre første etappene for Norge.

– Det er greit å ha Johannes på sisteetappen. Selv fikk jeg problemer med Aleksandr Bolsjunov og Iivo Niskanen, sier Iversen.

Han ble likevel ikke hektet av med mer enn elleve sekunder mot verdens to beste klassiskløpere.

Norges annetlag gikk inn til 3.-plass. På det laget gikk Pål Golberg, Martin Løwstrøm Nyenget, Hans Christer Holund og Harald Østberg Amundsen.

Russlands førstelag ble nummer fire.

