Klæbo sikret norsk stafettseier i Lillehammer

sport

Det var Ivan Jakimusjkin, Sergej Ustjugov mot Johannes Høsflot Klæbo og Harald Østberg Amundsen på den siste etappen av 4 x 7,5 kilometer på Birkebeineren skistadion. Der avgjorde Klæbo duellen mot Ustjugov på oppløpet, mens Amundsen vant spurten mot Jakimusjkin og tok tredjeplassen.

– Det spiller ingen rolle om det er første- eller annetlaget som vinner bare det blir norsk seier, sa landslagssjef Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Det var tøft og tungt ute løypa. En flott kamp og greit å gå først over mål, sa Johannes Høsflot Klæbo til FIS.

– Det er greit å ha Johannes på siste etappen. Selv fikk jeg problemer med Bolusjunov og Niskanen, sa Iversen.

Erik Valnes fikk forsøkt seg på første etappen igjen. Russland hadde også satt opp sprinteren Aleksandr Terentjev på første etappe, men han gikk på annetlaget.

Pål Golberg gikk på det norske annetlaget. Aleksej Tsjervotkin på det russiske førstelaget var også med i tetkvartetten.

På den andre etappen var Emil Iversen og Martin Løwstrøm Nyenget i aksjon for de to norske lagene. Russerne hadde Aleksandr Bolsjunov og det var forventet hardkjør fra start, men så skjedde ikke og flere nasjoner gikk seg opp i tetgruppen.

Nyenget fikk derimot problemer ut på den andre runden. Iversen måtte slippe da Iivo Niskanen og Bolsjunov rykket mot slutten. Han sendte Simen Hegstad Krüger ut med en avstand fram til tetduoen på 11,9 sekunder.

Hans Christer Holund, som gikk for annetlaget på tredjeetappen, klarte også å ta seg opp i teten igjen. Ut på siste etappen var det to russere og to nordmenn som kjempet om seieren. Der var til slutt Klæbo sterkest.

(©NTB)