Norge fikk det tøft i kvinnestafetten – Russland seiret foran Sverige

sport

Dermed fikk ikke det norske laget revansjen de var ute etter i Lillehammer. Helene Marie Fossesholm rykket med to kilometer igjen i den siste runden, men det holdt ikke da både Russland og Sverige kom seg foran mot slutten.

Tiril Udnes Weng gikk den første etappen for Norges førstelag, hang godt med og vekslet med Heidi Weng likt med Sverige.

Der møtte Weng den største stjernen hittil denne sesongen i Frida Karlsson. Der fikk ikke Karlsson angrepet slik hun ønsket og måtte se Norge og Russland veksle kun sekundet bak.

Therese Johaug møtte Ebba Andersson og Tatjana Sorina i sin etappe. Hun klarte imidlertid heller ikke skaffe seg de sekundene hun ønsket og vekslet med Helene Marie Fossesholm likt med de andre.

Fossesholm avsluttet for Norges førstelag og ledet an på sisterunden. Etter en svært jevn runde var det Veronika Stepanova som sikret seieren med et flott rykk mot slutten. Moa Olsson spurtslo Fossesholm i kampen om andreplass.

Maiken Caspersen Falla, Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga og Lotta Udnes Weng gikk for Norges 2.-lag, og hang godt med den første runden. Deretter ble det tyngre.

De endte til slutt 25 sekunder bak vinneren.

(©NTB)