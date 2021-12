Skøyter: Framgang for Lorentzen – få hundredeler fra verdenscuppallen

sport

Bergenseren klokket inn til 1.07,00 og endte fire hundredeler bak Hein Otterspeer på tredjeplass. Pallen besto bare av nederlandske løpere. Thomas Krol vant foran Kjeld Nuis med tiden 1.06,44.

Prestasjonen er en opptur for Lorentzen. Inntil søndag hadde 29-åringen denne sesongen vært langt unna de beste. For to uker siden ble han bare nummer 14 på 1000-meteren i Stavanger.

Lorentzen tok i 2018 OL-sølv på distansen, mens han ble mester på 500 meter.

Allan Dahl Johansson la seg inn på 13.-plass i den amerikanske høyden søndag. Tiden 1.07,99 er personlig rekord for hans del.

På kvinnenes 1500 meter ble Ragne Wiklund nummer elleve med 1.52,61. Seieren gikk til Miho Takagi fra Japan (1.49,99).

