Milojevic på plass i Trondheim – skal være nær trenerjobben i RBK

sport

Nidaros har lagt ut bilder og video av Milojevic på plass i Trøndelag. Han ankom Værnes sammen med sin agent.

– Jeg skal nyte det fine været i Trondheim, svarte han på et spørsmål fra lokalavisen.

Tidligere mandag var Nettavisen først med å erfare at RBK er i forhandlinger om å kjøpe Milojevic fri fra kontrakten med Stockholm-laget Hammarby. Trønderne vil ha 39-åringen etter at Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen skal ha takket nei til å ta over etter Åge Hareide.

– Det har jeg ingen kommentar til, sa RBKs styreleder Ivar Koteng til Nettavisen om det medfører riktighet at de er blitt informert om at Knutsen ikke vil ha jobben.

Han vil heller ikke kommentere om Rosenborg har kommet til enighet med en annen kandidat eller er i forhandlinger med en utenlandsk klubb om å kjøpe noen fri.

– Vi har et berettiget håp om å være på plass til jul. Vi skal ha et møte i dag, men ikke med noen konkrete, sa Koteng videre til Nettavisen.

Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin har heller ikke ønsket å kommentere saken.

(©NTB)