Norge følger ikke USAs OL-boikott

Utenriksministeren sier i en kommentar til USAs beslutning mandag at det heller ikke vil bli aktuelt å følge oppfordringen som er kommet fra lederen i Senatets utenrikskomité om å delta i den diplomatiske boikotten. Den ble også kunngjort mandag.

«Det er lang tradisjon for at den norske regjeringen er til stede på olympiske og paralympiske leker, som Norges idrettsforbunds gjester», skriver Huitfeldt i en kommentar til NTB.

Utenriksministeren er for tiden i USA sammen med kronprins Haakon. Saken er etter det NTB får opplyst ikke blitt diskutert med amerikanske myndigheter.

Huitfeldt slår fast at «menneskerettigheter er en viktig del av vår dialog med Kina».

«Norge har jevnlig uttrykt bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang, og senest i forrige uke da Kinas spesialrepresentant for europeiske saker besøkte Norge. Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere menneskerettighetene, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter og tillate uhindret adgang til regionen for FNs høykommissær for menneskerettigheter», skriver utenriksministeren.

