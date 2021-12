Tysk politi etterforsker dommeruttalelsene til Haalands lagkamerat

sport

Det er Sky Sports som melder om politiets etterforskning.

Dommer Felix Zwayer kom i begivenhetenes sentrum etter at han lot være å dømme straffe til Dortmund, for så å dømme straffe til Bayern München etter en VAR-sjekk.

Robert Lewandowski avgjorde til 3–2 for Bayern på straffesparket og flere spillere uttalte seg i frustrasjon om dommeren etter kampen.

Erling Braut Haaland kalte dommeropptredenen en skandale, mens hans lagkamerat Bellingham gikk enda lenger.

– Man gir en dommer, som er blitt dømt for matchfiksing før, den største kampen i Tyskland. Hva forventer man da? sa Bellingham.

Zwayer ble suspendert i seks måneder etter en dommerskandale i Tyskland i 2005. Han ble ikke dømt for matchfiksing, men for å ha akseptert en bestikkelse fra dommer Robert Hoyzer, som senere tilsto for å ha veddet på og manipulert kamper i 2. Bundesliga.

