Liverpool sendte Milan ut av mesterligaen – Atlético videre

Fikayo Tomori sendte hjemmelaget i føringen og fansen til himmels etter 29 minutter, men kun sju minutter senere var Mohamed Salah nok en gang var på rett plass til rett tid. Han ordnet 1-1 på San Siro.

Så skar det seg for Milan ti minutter etter hvilen. Målscorer Tomori mistet ballen langt inne på egen banehalvdel og ble straffet av Liverpool. Gjestene tok ledelsen 2-1 ved Divock Origi.

Med tap for Liverpool er Milan ute av mesterligaen. Kampen om avansement utspilte seg i Portugal.

Porto kunne sikre 2.-plass og avansement med seier, mens Atlético kunne ta seg videre med seier dersom Milan gikk på poengtap mot Liverpool.

Antoine Griezmann ga Atlético ledelsen ti minutter etter pause. Deretter pådro lagene seg ett rødt kort hver. Helt på tampen sørget Angel Correa og Rodrigo de Paul for en komfortabel ledelse, før Porto reduserte på straffespark mot slutten av overtiden.

Spanjolene slår følge med Liverpool videre til cupspillet i mesterligaen. Porto ender på 3.-plassen som gir spill i europaligaen.

Retur-mål

Kampen endte i skuffelse for Milan, men åpnet godt da Tomori sendte laget i ledelsen. Alisson ga en retur etter et hjørnespark, og foran mål var den tidligere Chelsea-stopperen sikker.

På samme vis ordnet Mohamed Salah 1-1 sju minutter senere. Milan-keeper Mike Maignan måtte gi retur etter et langskudd fra Alex Oxlade-Chamberlain, og Salah sendte ballen i mål for 20. gang denne sesongen.

Milans målscorer var skyld i baklengsmålet da Liverpool deretter tok ledelsen. Tomori klønet med et mottak, og Sadio Mané vant ballen ved Milans 16-meter. Skuddet hans ble reddet, men på returen stanget Origi inn 2-1.

Liverpool-seieren kom godt med for Atletico. Spanjolenes trepoenger mot Porto var likevel dyrekjøpt.

Skår i gleden

For i den kampen måtte en tidligere Liverpool-helt ut med skade. Luis Suárez forlot banen etter bare 13 minutter, og han kan fort gå glipp av helgens storkamp mot Real Madrid i La Liga.

Det røde kortet til Yannick Carrasco kom etter at det ble amper stemning mellom lagene. Belgieren driblet ballen utover sidelinjen for så ta tak i den for å drøye tid. Portos Otavio rappet ballen tilbake, og da reagerte Carrasco med et grep rundt hodet til portugiseren. Otavio falt i bakken og pådro motstanderen rødt kort.

På like dumt vis fikk Portos Wendell direkte rødt kort etter 69 minutter. Han kom opp med en albue mot Atléticos Matheus Cunha, som gjorde det meste ut av den minimale kontakten og frustrerte Porto ytterligere.

Porto sendte alle mann i angrep mot slutten, og det straffet seg da Correa doblet gjestenes ledelse på en kontring like før ordinær tid. Like etter vant de Paul ballen høyt i banen og la på 3-0. Da betydde det lite at Porto scoret på straffespark seks minutter på overtid.

