Sky Sports: Koronautbrudd i Tottenham – flere spillere smittet

Det er vanligvis pålitelige Sky Sports som hevder å ha kilder på at opp til seks spillere og to personer i støtteapparat har avgitt positiv virustest. Flere andre engelske medier, blant dem velrennomerte The Athletic, hevder å sitte på samme informasjon.

Ifølge Sky Sports venter klubben på utfallet av PCR-testene som kan komme til å bekrefte smitteutbruddet.

Smitte hos en rekke spillere kan komme til å få konsekvenser for gjennomføringen av Tottenhams kamper i tiden som kommer. Allerede torsdag er franske Rennes motstander i conferenceligaen.

Søndag venter så Brighton i Premier League, før Leicester og Liverpool er motstandere i de siste to ligakampene før jul.

Spillere som tester positivt på koronaviruset må gå i isolasjon i ti dager i tråd med retningslinjene til britiske helsemyndigheter. Det kan bety at Tottenham må klare seg uten en lang rekke spillere i sine neste tre kamper.

Torsdagens kamp mot Rennes er trolig ikke i fare, melder The Athletic. I henhold til Det europeiske fotballforbundets reglement må en klubb ha færre enn 13 spilleberettigede spillere tilgjengelig dersom en kamp skal bli utsatt.

I oktober avga to spillere i Tottenham falske positive tester etter å ha vært på landslagsoppdrag.

Tottenham ønsket ikke å kommentere smitteopplysningene overfor Sky Sports.

