Djokovic på deltakerlisten til Australian Open – ingen Williams i kvinneklassen

Tirsdag kom beskjeden om at han er påmeldt Serbias lag til ATP-cupen i Sydney som spilles fra 1. til 9. januar, og hvis vi skal tro på den foreløpige listen over deltakere i Australian Open, som spilles i Melbourne like i etterkant av turneringen i Sydney, er han også med der.

Verdensener Djokovic er tittelforsvarer i Grand Slam-turneringen, men det har lenge vært tvil rundt hans deltakelse fordi det stilles krav om at deltakerne må være koronavaksinert.

34-åringen har enn så lenge avvist å kommentere offentlig om han har tatt vaksinen eller ikke.

For å spille i Sydney uten å være vaksinert, må man få innvilget dispensasjon, og vedkommende må være 14 dager i karantene ved ankomst til Australia. Samme løsning er mulig i Melbourne, men lokale myndigheter i delstaten Victoria har varslet at en slik dispensasjon ikke vil bli gitt der.

Den amerikanske verdensstjernen Serena Williams stiller derimot helt sikkert ikke. Veteranen var heller ikke med under OL i Tokyo i sommer.

– Dette er ingen lett beslutning å ta, men min fysiske status er ikke der den må være for at jeg kan spille, sier 40-åringen med totalt 23 Grand Slam-titler på merittlisten.

Williams tok sin siste av totalt sju titler i Australian Open i 2017.

