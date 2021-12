Greenwood med kunstmål i United-uavgjort

sport

Oppgjøret var helt uten sportslig betydning for United. De rødkledde var allerede klare for åttedelsfinale som gruppevinner, og det ga Ralf Rangnick en ypperlig anledning til å eksperimentere i sin andre kamp som midlertidig manager på Old Trafford.

Flere stjerner ble spart, og blant dem var Cristiano Ronaldo og Marcus Rashford. I stedet fikk den svenske 19-åringen Anthony Elanga sjansen på topp.

Men det var en annen og langt mer profilert unggutt som markerte seg. Etter ni minutter greide Greenwood på spektakulært vis å score på et innlegg fra Luke Shaw.

Han fikk ballen litt bak seg, men kastet seg rundt og slo til med et saksespark. Avslutningen snek seg helt inntil stolpen og i nettet.

Manchester United hadde sjanser til å doble ledelsen. Juan Mata var svært nær 2-0, men en enorm Young Boys-blokk stoppet veteranen.

Flere debutanter

I stedet skulle sveitserne få utligningen like før pause. Fabian Rieder (19) utnyttet rot hos hjemmelaget og dunket nådeløst inn 1-1. United hadde i forkant flere svake involveringer, og det skar seg da Donny van de Beek fikk en svært ugunstig ball fra Nemanja Matic. Nederlenderen spilte den rett videre til Rieder.

– Vi kunne ha klarert unna ballen enkelt. Det var irriterende å slippe inn et sånt mål, for jeg fortalte spillerne før kampen hvordan man skal gjøre det i slike situasjoner, sa Rangnick til BT Sport.

Det skjedde ikke fullt så mye etter hvilen. Rangnick gjorde flere bytter for å reservespillere i Uniteds brede stall litt spilletid. Blant dem var debutantene Zidane Iqbal (18) og Charlie Savage (18). De slapp til helt på tampen.

Tyskeren byttet også keeper med en halv omgang igjen. Dean Henderson ble erstattet av 35-åringen Tom Heaton, som også noterte sin første tellende opptreden for Manchester United.

– Det var mange ungdommer som ikke har prøvd seg på dette nivået før, og det var en god mulighet for dem til å få prøve seg. Tom Heaton fikk også sin debut. Vi snakket om det i går at han skulle få muligheten hvis det var mulig, sa Rangnick til TV 2.

Kollisjon

Det utspilte seg spesielle scener ved kampslutt. Da lå United-backen Aaron Wan-Bissaka nede for telling etter å ha kollidert med reklameskiltene langs banen. Han ble fraktet bort på båre med tilsynelatende store smerter.

De neste dagene vil vise om Wan-Bissaka blir klar igjen til lørdagens ligaoppgjør borte mot tabelljumbo Norwich.

Young Boys endte sist i gruppe F. Torsdag blir det klart hvem av Atalanta og Villarreal som følger United videre i mesterligaen. Den kampen skulle egentlig vært spilt onsdag, men mye snøvær i Bergamo tvang fram en utsettelse.

