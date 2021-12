Sesongen over for Jansrud – har skadet korsbåndet i kneet

sport

Jansrud skadet kneet stygt i et fall i Beaver Creek i forrige uke. Onsdag ble det konstatert skade på korsbånd og leddbånd.

Det betyr at alpinisten er ute i seks til ni måneder.

– Sesongen er over for min del, men jeg er motivert for å gjøre jobben som trengs for å komme tilbake, sier Jansrud.

Han har tidligere uttalt han ventet at denne sesongen kom til å bli hans siste, men han ønsker altså ikke å gi opp en videre karriere. Alpinisten skal etter planen opereres i slutten av neste uke.

– Kjetil er ute i seks til ni måneder, og vi vet mer om det endelige skadeomfanget etter at operasjonen er gjennomført, forteller lege for alpinlandslaget, Marc Strauss.

36-åringen kjørte ut i fredagens super-G-renn i Beaver Creek og holdt seg til kneet etter å ha kjørt inn i sikkerhetsnettet.

Han mister sjansen til å delta i sitt femte strake OL. Jansrud har tidligere i karrieren vunnet ett gull, to sølv og to bronse i OL.

