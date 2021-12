The Sun: Premier League krever koronapass for tilskuerne

sport

The Sun skriver at Boris Johnson-regjeringen er i ferd med å gå over til sin annonserte plan B fordi smitten er økende og for å hindre at omikronvarianten sprer seg enda mer.

Det er ikke meldt hvor lenge den nye praksisen eventuelt vil gjelde.

Hvis plan B blir iverksatt, betyr det at tilskuerne må bevise at de er dobbeltvaksinerte før de kan gå på kamper.

PL-klubbene ble varslet om at dette kunne bli realiteten i et møte sist fredag.

Tilskuerne har ikke sviktet klubbene sine i Englands øverste divisjon etter at samfunnet ble gradvis åpnet opp igjen. Tilskuertallene har vært like bra som før pandemien slo inn nasjonen.

(©NTB)