Johnsen ferdig i Eik Tønsberg

«Etter en grundig evaluering av 2021-sesongen har styret i FK Eik Tønsberg 871 besluttet å endre organiseringen av A-lagets trenerteam for sesongen 2022», skriver klubben på sitt nettsted.

Det betyr at laget vil ha færre trenere i teamet i året som kommer, og det er derfor Johnsen har valgt å slutte som hovedtrener.

– Jeg har satt pris på tiden jeg har vært hovedtrener, en jobb som har tatt mye tid, men som har gitt mye energi og gode opplevelser med gutta. Jeg har sagt til styret at jeg var åpen for å fortsette i jobben, men siden styret ønsker en annen organisering av trenerteamet, så var det ikke ønskelig å fortsette, sier Johnsen

– Dette er en avgjørelse vi selvsagt respekterer, sier styreleder Runar Danielsen.

Den tidligere Manchester United-stjernen ledet Tønsberg-laget til 2.-plass i årets sesong i 3. divisjon. Laget misset opprykk med to poeng etter at de tapte sesongens siste kamp 0-4 for Hønefoss.

