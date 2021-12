Lunde og Aune på tribunen i VM – Norge kan sette målrekord

sport

I VM får 16 av 18 innmeldte spillere plass i kamptroppen. Puerto Rico slapp inn 48 og 55 mål i gruppespillet mot henholdsvis Sverige og Nederland, men gikk videre i mesterskapet etter å ha slått Usbekistan.

Norges største VM-seier er på 48-11. Den kom for vel 20 år siden mot Uruguay.

De norske jentene fortsetter hovedrunden i VM med kamper mot Sverige (lørdag) og Nederland (mandag). De to beste fra puljen får plass i kvartfinalen. Der ligger det an til at mulige norske motstandere blir Frankrike eller Russlands håndballforbund.

Dette er nasjonene som møttes i OL-finalen i august. Norge tapte semifinalen mot russerne.

