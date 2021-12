Nederland levde farlig – slo Romania knepent i håndball-VM

sport

Resultatet gjør at nederlenderne har fem poeng etter tre av fem kamper. Rumenerne spilte seg med stor sannsynlighet ut av kampen om å nå kvartfinalen. Romania har bare to poeng.

De to beste lagene fra gruppen kvalifiserer seg for cupspillet.

Nederland er regjerende verdensmester, men har hittil i mesterskapet ikke vist samme kvalitet som under VM i Japan for to år siden.

I en av de tre andre gruppene spilte Russlands Håndballforbund uavgjort 26-26 mot Slovenia. Poenget kan bli viktig for russerne for å komme seg til kvartfinale.

Det russiske laget kan fort ende opp som norsk motstander i første cuprunde.

