Sørloth-scoring da Real Sociedad holdt seg i europaligaen

Med få sekunder igjen av kampen ble Sørloth spilt gjennom og var én mot én mot en PSV-forsvarer. Han dro seg til siden og dunket ballen i høyre hjørne.

Nå venter en playoff om en plass i åttedelsfinalen. Sørloth kom inn for svenske Alexander Isak etter 80 minutter. Da hadde allerede Mikel Oyarzabal scoret to mål for vertene.

PSVs Ibrahim Sangaré fikk rødt kort et kvarter før slutt.

Sørloths mål var hans fjerde for den spanske klubben.

Monaco endte som gruppevinner, tre poeng foran Real Sociedad. PSV endte med poenget bak det spanske laget og skal spille i conferenceligaen.

