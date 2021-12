775 millioner kroner til idretten fra spillemidlene

sport

Økningen utgjør 3,3 prosent fra i fjor.

– Vi er glade og takknemlige for at den totale tilskuddsrammen til sentralleddene i norsk idrett økes med 25 millioner kroner i 2022. Det er også gledelig at vi for tredje år på rad mottar en tilskuddsøkning på samtlige poster. Samtidig er tilskuddet 20 millioner lavere enn det som lå til grunn i spillemiddelsøknaden, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Tildelingen på 775 millioner vil fortsatt sikre god driv på våre strategiske satsingsområder, samtidig som det blir krevende å nå våre ambisjoner på definerte satsingsområder fullt ut, legger hun til.

Regjeringen forventer at arbeidet for sunn idrett skal prioriteres innenfor rammen av tildelte spillemidler. NIF skriver at de vil videreføre og forsterke arbeidet som allerede utføres.

