Ishockey: Stavanger Oilers overtok tabelltoppen

sport

Rogalendingene lå under etter første periode, men et stormløp i andre halvdel av kampen ga klar seier over de regjerende mesterne fra Asker. Oilers har vunnet 16 av sine 19 siste kamper.

Dan Kissel ordnet utligningen fire minutter ut i midtperioden, mens Ludvig Hoff gjorde 2-1 kort tid før den siste pausepraten. Tre raske scoringer fra Steven Whitney, Anders Tangen Henriksen og Andreas Klavestad fjernet all tvil. De kom i løpet av fem minutter tidlig i siste periode.

Tapet var Frisks første på sju oppgjør. Stavanger Oilers topper tabellen ett poeng foran Stjernen, som lørdag røk 0-4 borte mot Vålerenga. Deretter følger Frisk ytterligere fem poeng bak. Begge har én kamp mer spilt enn Oilers.

VIF tok sin tredje strake seier med nedsablingen av Stjernen. Axel Sundberg, Tobias Lindström og Thomas Olsen (2) gjorde målene. 2-0-scoringen kom i overtallsspill. Oslo-laget er nummer fem på tabellen og ni poeng bak Oilers med én kamp mindre spilt.

Kristian Jakobsson ble matchvinner i Spartas 3-2-seier over Grüner i egen hall. Vinnermålet kom etter 51 minutter, og det var samme mann som styrte inn oppgjørets første nettkjenning etter snaut fire minutter.

Sparta ligger på fjerdeplass. Laget er åtte poeng bak toppen.

I hovedstaden fikk Lillehammer med seg hjem 5-2-seier fra bortemøtet med Manglerud Star.

(©NTB)