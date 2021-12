Jiménez så rødt da City vant igjen

sport

Raheem Sterling var trygg fra straffemerket og scoret kampens eneste mål i det 66. minuttet. Da hadde dommer Jonathan Moss havnet i søkelyset for to kontroversielle avgjørelser.

På overtid i første omgang viste han ut Wolves-spissen Raúl Jiménez på omdiskutert vis. Jiménez fikk først et strengt gult kort for en takling mot Rodri, og da han deretter blokkerte City-spillerens frispark, fikk han nok et gult kort og marsjordre.

City skulle få mer Moss-hjelp 18 minutter etter sidebytte. Dommeren pekte på straffemerket for en hands på João Moutinho. Reprisen viste at ballen traff Wolves-spilleren i siden før den spratt opp i armen, men straffen ble stående tross en grundig VAR-sjekk.

– Det er synd at kampen avgjøres på det. Vi er utrolig skuffet, for vi ga alt. Det var ikke straffe, sa Wolves-kaptein Conor Coady.

Det skal sies at City spilte mer enn bra nok til å fortjene seieren. Laget hadde godt over 70 prosent ballbesittelse og lot sjelden Wolves besøke vertenes banehalvdel.

Jack Grealish brente en kjempesjanse da han skjøt over fra fem meters hold etter 69 minutter, og i minuttene som fulgte, produserte City flere kvalifiserte sjanser. Wolves-keeper José Sá holdt bortelaget inne i kampen med et par ordentlig solide redninger.

Helt på tampen kunne Wolves ha fått med seg et heldig poeng, men City-keeper Ederson var oppe med armen og stoppet den gode headingen fra Max Kilman.

Dermed endte det 1-0 til City, som vant sin sjette kamp på rad i Premier League. Laget topper dermed fortsatt tabellen foran Liverpool.

