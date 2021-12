Skiskytterkvinnene med stafettfiasko i Østerrike

sport

Det skjedde etter at ankerkvinne Tiril Eckhoff hadde gått laget opp åtte plasser på sin etappe. Hun vekslet med et dårlig utgangspunkt, 3.04,9 minutter bak ledende Sverige.

Svenskene vant til slutt foran Russland og Frankrike.

Det norske laget fikk forfall fra de to best plasserte løperne fra fredagens sprint. Marte Olsbu Røiseland sliter med magetrøbbel, mens Ida Lien sto over stafetten på grunn av en tett nese.

Karoline Knotten og Emilie Kalkenberg kom inn som erstattere, og særlig sistnevnte fikk det tøft på sin etappe. Kalkenberg måtte ut i strafferunde på stående skyting og tapte i alt over to minutter til teten.

– Det var ikke dette jeg hadde planlagt, i hvert fall. Jeg blir altfor jagende og skal prøve å ta inn tid. Da komme alle feilene som ikke skal komme. Jeg gikk «all in», men jeg risikerte litt for mye på skytebanen, sa Kalkenberg til NRK.

Før det hadde Ingrid Landmark Tandrevold vekslet på 8.-plass etter å ha brukt tre ekstraskudd, mens Knotten falt ytterligere tre plasseringer på annenetappen.

Eckhoff ble lysglimtet på en tung norsk dag. Hun nøyde seg med ekstraskudd og tok inn over et minutt på svenskene.

