Curling: To seirer for Norge i OL-kvalifiseringen

Det gjorde de etter at de skaffet seg tre poeng i både omgang sju og ni. Da ga koreanerne seg. Før det var det en jevn kamp der begge lag lå likt 4-4 etter seks omganger.

Da satte Norge inn nådestøtet og sikret seg sin andre seier i turneringen. Dermed har de to seirer på to forsøk etter at de slo Tsjekkia 8-5 lørdag.

Walstad har med seg Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg på laget, som nylig fikk fjerdeplass i EM på hjemmebane i Lillehammer.

Norge skal de neste dagene møte Japan, Tyskland, Danmark, Italia, Finland og Nederland i kampen om OL-spill. De tre beste av i alt ni lag får billett til Beijing-lekene i februar.

