Skiskyting: Norsk stafettseier i Hochfilzen

Dermed fulgte de opp seieren fra Östersund sist. Da var imidlertid Sivert Guttom Bakken med på laget da Sturla Holm Lægreid meldte forfall.

Norge vant med 21 sekunder ned til Frankrike på plassen bak. Russland tok 3.-plassen.

Lægreid gikk den første etappen for Norge søndag, men allerede på første skyting måtte han bruke to ekstraskudd for å få ned alle blinkene. Dermed gikk han ut 19 sekunder bak ledende Russland.

På skyting nummer to leverte han imidlertid strålende og ledet med 0,4 sekunder ned til Sverige ut fra skytingen. Han tapte noe i sporet på den siste runden og sendte ut Tarjei Bø ti sekunder bak Tyskland.

Bø skjøt bra og fulgte konkurrentene i sporet før han sendte ut lillebror Johannes Thingnes Bø ut på tredjeetappen.

Han fulgte opp med en rask liggende skyting og gikk ut i ledelse med 15 sekunder ned til Italia. Han fulgte opp med nok en bra skyting og sikret med det Vetle Sjåstad Christiansen et kjempeutgangspunkt foran ankeretappen.

Det rotet ikke Christiansen bort og gikk Norge inn til klar seier.

