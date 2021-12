Verstappen sikret VM-tittelen i «sinnssykt» Formel 1-drama

sport

Dermed kunne nederlenderen og Red Bull-laget juble vilt etter en sesongavslutning som inneholdt det meste. Som gjennom hele 2021 ble publikum servert en intens duell mellom motorsportens to raskeste.

Ekstra spesielt var det at det i realiteten ikke var verken Verstappen eller Hamilton som avgjorde søndagens tittelduell. Det gjorde Nicholas Latifi da han krasjet i autovernet og sørget for at sikkerhetsbilen måtte ut og løpet måtte startes på nytt.

Til Verstappens store glede skjedde det én runde før slutt med nye dekk. Hamilton hadde slitte dekk og klarte ikke å stoppe nederlenderen.

– Endelig litt flaks for meg, kommenterte Verstappen etter seieren.

– Det er utrolig. Den muligheten jeg får på siste runde. Det er sinnssykt. Og folkene her, i laget mitt og i Honda (motorprodusent), de fortjener det. Jeg håper vi kan gjøre dette i 10-15 år framover, sa han om sin første VM-tittel.

Historisk jevnt

Verstappen og Hamilton (Mercedes) har fulgt hverandre tett gjennom hele året, og i forrige VM-runde i Saudi-Arabia tettet førstnevnte luken slik at begge sto med 369,5 poeng i sammendraget.

Verstappen tok første stikk ved å vinne kvalifiseringen og skaffe seg beste startspor. Det så ikke ut til å bli tilstrekkelig søndag, men ting gikk nederlenderens vei i siste halvdel av Grand Prix-løpet på Yas Marina-banen.

Dermed nektet han også Hamilton en historisk åttende VM-tittel i karrieren.

– Først og fremst vil jeg sende et stort gratulerer til Max og laget hans. Jeg synes vi har gjort en fantastisk jobb i år. Vi har håndtert så mange vanskelige utfordringer. Men vi har gitt det alt vi har, og vi ga aldri opp, sa Hamilton.

Omdiskutert

I starten av løpet kjørte Hamilton forbi rivalen på direkten, og deretter fulgte noen dramatiske runder der løpslederen og dommerne igjen kom i fokus.

Det hele startet på første runde, da Hamilton bremset sent ned inn i en sving, og Verstappen snek seg forbi ham på innsiden. Tilsynelatende en smart og godkjent manøver, men over radioanlegget fikk nederlenderen beskjed om å slippe rivalen forbi igjen.

– Det er utrolig. Hva driver de med her? kommenterte Verstappen overfor lagledelsen sin.

Red Bull henvendte seg til løpsleder Michael Masi for å diskutere den kontroversielle beslutningen. Forklaringen var at Verstappen hadde presset Hamilton av banen.

Pérez-triks

Det skapte en ekstra dimensjon i løpet at Verstappen hadde valgt å starte med de mykeste dekkene, mens Hamilton kjørte på medium. Og det ble dramatikk da Verstappen hadde byttet dekk og skulle forsøke å hente inn Mercedes-stjernen.

Verstappens lagkamerat Sergio Pérez lå nemlig helt i front og gjorde det han kunne for å senke farten til Hamilton. Det lyktes han brukbart med, og Verstappen tok inn seks sekunder på tetduoen i løpet av en runde.

– Det der er farlig kjøring, utbrøt Hamilton om Pérez.

– «Checo» er en legende, ytret Verstappen om sin lagkamerat.

Ny sjanse

Hamilton lot seg ikke vippe av pinnen. Den regjerende verdensmesteren holdt koken i front og så ikke ut til å slippe Verstappen nærmere seg. Etter 34 av 58 runder hadde han en komfortabel ledelse på om lag fem sekunder.

Noen runder senere skulle Verstappen imidlertid dra nytte av at det ble iverksatt en såkalt virtuell sikkerhetsbil. Nederlenderen byttet dekk mens førerne hadde lavere fart, og han la ut på den 38. runden 17 sekunder bak Hamilton med vesentlig bedre dekk.

Briten var ikke ubekymret.

– Jeg kommer ikke til å kunne holde denne farten hele veien, sa han til laget sitt via radiosystemet.

Sluttdrama

Verstappen begynte også å spise sekunder – i starten omtrent ett per runde. Men Hamilton med all sin rutine og sterke kjøreegenskaper holdt lenge unna.

Åtte runder før slutt hadde briten elleve sekunders forsprang. Da måtte det nesten en punktering til for å nekte ham nok en VM-tittel. Eller en tvist.

Og det var det som skjedde.

På den 54. runden krasjet Williams-føreren Latifi i autovernet, og sikkerhetsbilen måtte sendes ut. Dermed ble løpet startet på nytt, med Verstappen like bak Hamilton og med splitter nye dekk.

Dermed kunne nederlenderen kjøre forbi en Hamilton med nedslitte dekk og kjøre i havn VM-tittelen.

