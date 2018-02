SOHR: Minst 24 drept i nye angrep mot syriske Øst-Ghouta 

utenriks

Over 200 mennesker skal ha blitt skadd, opplyser eksilgruppen. Angrepene var rettet mot byene Jisreen og Kafr Batna.

Det skal ha blitt brukt tønnebomber under angrepene. Tønnebomber består av gamle oljefat fylt med spikre, andre metallrester og sprengstoff, noe som gjør at innholdet sprer seg over et større området og rammer tilfeldig.

– Vi venter på vår tur til å dø. Det er alt jeg kan si, sier 22 år gamle Bilal Abu Salah til nyhetsbyrået Reuters.

Tirsdag ble det meldt om over 100 drepte, blant dem 19 barn. Dødstallet siden søndag kveld begynte onsdag å nærme seg 300.

– Det finnes et ukjent antall ofre som fortsatt sitter fast under ruinene etter sammenraste bygninger. Tusenvis av sivile, for det meste kvinner og barn, har søkt tilflukt i dårlig utstyrte underjordiske tilfluktsrom med lite eller ikke noe mat eller rent vann, sier legen Ghanem Tayara.

Han er talsmann for UOSSM, en sammenslutning av flere medisinske internasjonale organisasjoner.

