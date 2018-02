Israelske soldater anklages for å ha slått palestiner til døde

utenriks

33 år gamle Yasin al-Saradih ble tatt til fange av israelske soldater i Jeriko natt til torsdag. Noen timer senere ble det meldt at han var død.

Den israelske hæren hevdet først at 33-åringen ble skutt og drept da han angrep soldatene med en jernstang. Senere medga israelske kilder at mannen ikke hadde skuddskader, og ifølge Haaretz tyder stadig mer på at han ble slått til døde.

Hendelsen ble filmet og opptaket ble spredt i sosiale medier. Dette viser hvordan soldatene legger mannen i bakken og fortsetter å slå løs på ham, skriver den israelske avisen.

