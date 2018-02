Politiet leter etter væpnet mann i Brussel-forstad 

utenriks

Væpnede politifolk gjennomsøker området og ser ifølge øyenvitner ut til å ha særlig fokus på et hustak i forstaden. Et helikopter henger også i lufta over området.

Ordføreren i forstaden, Marc-Jean Ghyssels, opplyser til kringkastingsselskapet RTL at politiet «mistenker at det er en væpnet mann i området».

En av de antatte hovedmennene bak terrorangrepene i Paris i november 2015, Salah Abdeslam, skjulte seg i Forest før han ble pågrepet under en politiaksjon i mars 2016. Leiligheten han skjulte seg i, ligger i nærheten av området der politiet aksjonerte torsdag.