Mueller utvider tiltalen mot Manafort

President Donald Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, er sammen med hans nære medarbeider og forretningspartner, Richard Gates, allerede tiltalt av Mueller for hvitvasking av penger og skatteunndragelse.

De nye tiltalepunktene går ut på at Manafort skal ha oppgitt falsk informasjon om egen inntekt til banker hvor han har søkt om boliglån, ifølge New York Times. Samtidig går sju av de 32 nye tiltalepunktene ut på at Manafort ikke har gitt riktige opplysninger om egne bankkontoer i utlandet.

Utenlandske bankkontoer

Ifølge tiltalepapirene har Manafort og Gates skjult titalls millioner dollar fra amerikanske skattemyndigheter ved å flytte på pengene mellom Kypros, Seychellene, Saint Vincent og Grenadinene.

– Manafort og Gates skjulte at de eide utenlandske selskaper og bankkontoer, og har gjentatte ganger feilaktig opplyst om at de ikke hadde noen bankkontoer i utlandet, heter det i tiltalen.

Manaforts advokat har ikke villet kommentere anklagene.

Verken Manafort eller Gates erkjenner straffskyld i saken. Manafort har saksøkt justisdepartementet fordi han mener Mueller har gått ut over sitt mandat når han har tatt ut tiltaler som ikke er direkte knyttet til Russland-granskingen.

Flere tiltalt

Mueller tok forrige uke ut tiltaler mot 13 russere og tre selskaper for å ha blandet seg inn i presidentvalget i USA.

Tirsdag denne uken kunngjorde Mueller også en tiltale mot den London-baserte advokaten Alex van der Zwaan. Advokaten anklages for med overlegg å ha oppgitt uriktige opplysninger om sin kommunikasjon med Gates.

Mueller etterforsker også hvorvidt Trump selv har forsøkt å hindre Russland-granskingen. Det hvite hus har gjentatte ganger avvist enhver anklage.

