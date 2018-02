Norge gir millioner til militærstyrke i Sahel 

utenriks

Det kunngjorde utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på en stor konferanse for Sahel i Brussel fredag formiddag.

Norges samlede støtte til Sahel øker dermed til om lag 455 millioner.

Det nye pengebidraget på 15 millioner kroner skal gå til G5 Sahel Joint Force, en afrikanskledet styrke som er satt inn i Sahel-området for å bekjempe terrorgrupper og stoppe organisert kriminalitet og menneskesmugling.

Styrken ble opprettet i fjor. Den skal etter planen bestå av 5.000 soldater når den er fullt operativ.

Skal bidra til stabilitet

Søreide beskriver G5-styrken som et viktig bidrag til stabilitet i den urolige regionen, som ligger mellom Sahara i nord og savannebeltet i sør.

Utenriksministeren deltok på konferansen i Brussel sammen med ledere som Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Det er veldig tydelig at det er vilje til å støtte stabilisering og utvikling i Sahel, sier Søreide til NTB.

Det norske pengebidraget forbeholdes sivile deler av G5-styrkens operasjon. Midlene skal blant annet gå til å gi soldater opplæring i menneskerettigheter og folkerett i krig, og til å bygge tillit mellom soldater og lokalbefolkning.

Ingen norske soldater

Ifølge Søreide er det ikke gitt at Norge selv skal stå for opplæringen. Hun sier det per i dag ikke foreligger noen planer om å bruke norske soldater til trening og opplæring av soldatene i G5.

Norge har nylig framforhandlet en avtale med Niger som legger til rette for at norske soldater kan sendes dit for å delta i trening og øvelser. Men denne avtalen har ingenting med G5-styrken å gjøre, fastholder Søreide.

– Det er noe helt annet, sier hun.

G5-soldatene skal vokte grenseområdene i de fem landene som deltar i innsatsen: Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger og Tsjad.

EU dobler bidraget

EU ga i fjor 50 millioner euro til G5-styrken, som også ses på som et element i innsatsen for å stoppe ulovlig innvandring til Europa over Middelhavet.

Fredag kunngjorde EU at bidraget dobles til 100 millioner euro.

– Dette handler ikke om å påtvinge våre partnere en europeisk agenda. De vet mye bedre enn oss hva som trengs på bakken. Men det handler om å stille med ressurser. Økonomiske ressurser, men også logistiske og militære ressurser, forklarer EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Søreide understreker at det ikke er snakk om noen innsats for å stoppe lovlig migrasjon. Det er menneskesmugling og organisert kriminalitet som skal bekjempes.

«Sahel er en demning»

Nigers president Mahamadou Issoufou, som leder G5-gruppen, beskriver Sahel som en del av Europas yttergrense.

– Sahel er en demning, sier han.

Men å utplassere soldater i Sahel er ikke nok, understreker Issoufou. Det trengs også økonomisk utvikling.

– Skal vi løse migrasjonsproblemene som Europa er så opptatt av, må vi ta tak i de underliggende årsakene til migrasjonen, nærmere bestemt utrygghet og fattigdom, sier han.

