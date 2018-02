Tiltalen mot Manafort utvides stadig

utenriks

De nye anklagene mot Donald Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort kommer fram i en utvidet tiltale offentliggjort fredag.

Her heter det at han skal betalt en gruppe tidligere politikere for å framstille seg som uavhengige analytikere, når de i realiteten var betalte lobbyister. Ifølge rettsdokumentene har Manafort betalt gruppen mer enn 2 millioner euro, nesten 20 millioner kroner, fra utenlandske bankkontoer.

Erkjente skyld

Utvidelsen kommer samme dag som den økonomiske rådgiveren Rick Gates, som i en periode jobbet tett på Manafort, innrømmet skyld i flere tiltalepunkter mot ham. De er begge tiltalt fra før og står overfor lange fengselsstraffer.

Begge har ifølge spesialetterforsker Robert Mueller en fargerik og innbringende fortid som agenter og pengevaskere for prorussiske politiske toppsjefer i Ukraina.

Fredag innrømmet Gates sammensvergelse mot amerikanske myndigheter i forbindelse med skatteunndragelse og å drive uregistrert lobbyvirksomhet i utlandet, samt å ha løyet i avhør med etterforskere.

Kan bli vitne

Ved å erkjenne delaktighet kan Gates bli et samarbeidende vitne. Han kan også gi Mueller og hans team innsyn i hva slags kontakter det var mellom Trumps valgkampledere og personer med tett tilknytning til toppsjiktet i Russland.

Manafort på sin side erkjenner ingen av forholdene og uttrykker misnøye over at Gates valgte å gjøre det.

– Jeg hadde håpet og forventet at min forretningskollega ville hatt styrken til å fortsette kampen om å bevise vår uskyld. Av ukjente grunner, valgte han å gjøre det motsatte.

– Dette endrer ikke min innsatsvilje i å forsvare meg selv mot den uriktige tiltalen mot meg, sier han.

