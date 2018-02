Høytstående delegater fra Nord-Korea har ankommet sør

utenriks

General Kim Yong-chol, tidligere leder for den nordkoreanske etterretningstjenesten, krysset grensen mellom de to landene sammen med sju andre delegater søndag, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Kim blir beskyldt for å stå bak et angrep mot et sørkoreansk krigsskip i 2010 hvor 46 personer ble drept. Nyheten om Kims planlagte besøk har ført til protester i Sør-Korea, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Under søndagens avslutningsseremoni vil også USAs president Donald Trumps datter Ivanka delta. Det regnes som usannsynlig at det blir noe møte mellom de nordkoreanske delegatene og presidentdatteren.

Også USAs visepresident Mike Pence har besøkt Sør-Korea under OL. Amerikanske myndigheter hevdet i ettertid at et planlagt møte mellom Pence og nordkoreanske tjenestemenn ble avlyst av Nord-Korea i siste øyeblikk.

I begynnelsen av januar holdt Nord- og Sør-Korea samtaler i det første møtet mellom de to landene på to år. Samtalene dreide seg i hovedsak om nordkoreansk deltakelse under OL. Her ble det også bestemt at nordkoreanske delegater skulle overvære lekene.

