Bekymret EU-forhandler advarer britene om at klokka tikker

– Klokka tikker. Tiden er kort. Jeg er bekymret på grunn av den korte tiden det er fra nå til høsten, sa Barnier etter at han tirsdag orienterte europaministre fra de 27 gjenværende EU-landene om framgangen i brexit-forhandlingene.

Han understreker blant annet at det ikke vil være mulig for britene å få gjennomslag for en ubegrenset overgangsperiode.

– Det er markant uenighet med britene om hva vi forstår med en overgangsordning, betingelsene for den og omfanget av den. Storbritannia synes å ville beholde en overgangsperiode uten tidsbegrensing, noe som selvfølgelig ikke er mulig, sier Barnier.

Overgangsperioden skal etter planen starte når britene forlater EU i mars 2019. Den skal ifølge EU gjelde fram til slutten av 2020.

Britenes forventninger til landets framtidige forhold til EU, imponerer heller ikke Barnier. Han avviser av Storbritannia kan ta med seg godbitene i det indre markedet og så stå utenfor på andre områder.

Storbritannias statsminister Theresa May skal fredag holde en større tale om hvordan den britiske regjeringen ser for seg framtidens forhold til EU.

