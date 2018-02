SOHR: Over 600 sivile drept i Øst-Ghouta

utenriks

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser onsdag kveld at de aller fleste ofrene ble drept i flyangrep.

Hovedgrunnen til at tallet har steget så kraftig er at mange døde er funnet i ruinene av utbombede bygninger under Russlands såkalte humanitære pause.

Russland, som kriger mot opprørerne sammen med president Bashar al-Assads regjering, beordret en fem timer lang daglig våpenhvile i Øst-Ghouta fra tirsdag. FNs sikkerhetsråd har imidlertid bedt om en 30 dager lang våpenhvile for hele Syria.

Regimets kampfly trappet opp sine luftangrep i Øst-Ghouta kort tid etter at den begrensede våpenhvilen utløp klokka 14 onsdag, ifølge SOHR.

Øst-Ghouta ligger like utenfor Syrias hovedstad Damaskus. De rundt 400.000 innbyggerne som er igjen i området, lider under alvorlig mangel på mat og medisiner.

