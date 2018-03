Valget i Venezuela er utsatt til mai

utenriks

Beslutningen om utsettelse kommer som følge en avtale som er inngått med opposisjonen, opplyser kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez.

Det er imidlertid ikke fastsatt en ny dato for valget.

Etter at opposisjonskoalisjonen tidligere i år kunngjorde at den ville boikotte valget 22. april, har flere opposisjonspartier brutt ut av koalisjonen. Koalisjonen har bedt myndighetene sørge for «rettferdighet», og et av kravene var å utsette valget.

Beslutningen om å boikotte valget kom etter at koalisjonens to mest populære ledere, Leopoldo Lopez og Henrique Capriles, ikke får lov til å stille, i tillegg til at flere partier er blitt forbudt.

(©NTB)