IMF-talsmann Gerry Rice sa at de varslede økningene ikke bare vil skade handelen utenfor USA, men også påføre amerikansk økonomi skade.

Han sa at tiltakene øker bekymringen for at andre land også kan bruke nasjonal sikkerhet som begrunnelse for å rettferdiggjøre vide importrestriksjoner. IMF anmoder sterkt alle land om å løse handelskonflikter uten å gå til slike ytterligheter.

