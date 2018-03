Jente drept av bilbombe i Kabul

utenriks

– Den kraftige eksplosjonen som rystet Kabul fredag morgen, var en bilbombe rettet mot utenlandske styrker. Minst én person ble drept og fire ble såret, opplyser en talsmann for innenriksdepartementet i landet.

Ifølge Najib Danish var det snakk om et selvmordsangrep, som fant sted i Qabil Bay-området, sørøst for flyplassen i Kabul. Det ligger blant annet et militært treningssenter og flere gjestehus som benyttes av utlendinger i området.

Bomben var angivelig skjult i et kjøretøy som tilhørte et utenlandsk selskap og ble utløst idet en bilkolonne med utenlandske soldater passerte langs hovedveien østover til Jalalabad.

Fredskonferanse

Ingen har tatt på seg ansvaret for bomben, men både Taliban og den ytterliggående islamistgruppa IS har de siste månedene gjennomført angrep i den afghanske hovedstaden.

Fredagens angrepet fant sted samtidig med at det pågår en stor fredskonferanse i Kabul, med utsendinger fra 26 land.

Taliban åpnet tidligere i uka for direkte forhandlinger med USA om en politisk løsning på krigen, og Afghanistans president Ashraf Ghani fulgte opp med å tilby våpenhvile.

– Til Talibans ledere og medlemmer sier jeg dette: beslutningen er nå i deres hender, godta fred, kom til forhandlingsbordet og la oss sammen bygge landet, sa Ghani.

Lang krig

Det er nå 17 år siden en USA-ledet koalisjon bombet en koalisjon av krigsherrer til makten i Kabul.

USA og NATO hadde på det meste over 150.000 soldater i landet, men avsluttet sine kampoperasjoner i 2014. Det er fortsatt rundt 12.000 utenlandske soldater i landet, blant dem 8.400 amerikanere.

Norge har rundt 50 spesialsoldater i Kabul der de driver opplæring av afghanske styrker.

Ikke nedkjempet

USAs generalinspektør for afghansk gjenoppbygging (SIGAR) konkluderte nylig med at Taliban nå kontrollerer eller har stor innflytelse i halvparten av landet, mens andre anslår at opprørerne har grep om minst 70 prosent av Afghanistan.

Over 10.000 sivile ble drept og såret i kamphandlinger i Afghanistan i fjor, og ytterligere 460.000 afghanere ble tvunget på flukt fra sine hjem.