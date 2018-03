May avviser ny folkeavstemning om brexit

utenriks

Den britiske statsministeren mener det vil gå ut over publikums tillit dersom politikerne ikke klarer å iverksette beslutningen etter den opprinnelige folkeavstemningen om å melde Storbritannia ut av EU. I et intervju med tyske Die Welt står hun fast ved at britene vil forlate unionen 19. mars neste år. May sier et flertall av britiske parlamentarikere støtter den linjen.

Meningsmålinger viser derimot at den folkelige støtten til brexit er på vikende front, og både EU-president Donald Tusk og EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker har sagt at Storbritannia er velkommen til å forbli i EU.

I juni 2016 stemte et knapt flertall – 52 mot 48 prosent – for britisk utmelding. Den dypt splittende saken har dominert britisk politikk siden den gang.

I en tale det var store forventninger til sa May fredag at eksisterende handelsavtaler ikke er noen god modell for forholdet britene ønsker seg til EU i fremtiden. Verken et EØS-medlemskap etter norsk modell eller en handelsavtale lik den Canada har er bra nok for May.

– Enten oppfyller de ikke ambisjonene som er nødvendige for Storbritannia eller så legger de uakseptable begrensninger på våre demokrati, sa May.

