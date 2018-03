Trump: – Ingen gjør selvironisk humor bedre enn meg 

utenriks

Det er lang tradisjon for at de politiske journalistene inviterer – og driver gjøn med – presidenten på pressemiddager i den amerikanske hovedstaden. I fjor sto Trump over korrespondentmiddagen, men lørdag hadde han takket ja til presseklubben Gridiron Club.

– Ingen gjør selvironisk humor bedre enn meg. Det er ikke i nærheten engang, sa Trump og brukte en av sine velkjente formuleringer.

– Jeg var veldig glad for å bli invitert, så jeg kunne komme hit og ødelegge kvelden for dere. Det var derfor jeg takket ja.

Kveldens vert, klubbleder David Lightman, kunne forsikre presidenten og de andre fremmøtte at det var langt flere folk der enn da president Grover Cleveland takket nei til å komme på den første årsmiddagen i 1885.

– Du kan være sikker på at kveldens oppmøte er mye bedre enn for Cleveland.

Trump hadde ikke bare selvironi på egne vegne. Også svigersønn Jared Kushner, som nylig fikk nedgradert sikkerhetsklareringen sin i Det hvite hus, måtte tåle et stikk i siden.

– Vi kom for sent i kveld, fordi Jared ikke slapp gjennom sikkerhetskontrollen, sa presidenten, som også hadde et sleivspark til sin tidligere sjefstrateg Steve Bannon.

– Han lekket jo mer enn Titanic!

Men det var ikke bare hans egne som ble offer for Trumps vitser. Han hadde en egen spøk til New York Times, en av USAs største aviser, som stadig vekk får unngjelde når Trump langer ut på Twitter:

– Jeg er et New York-ikon. Dere er et New York-ikon. Forskjellen er at jeg fortsatt eier bygningene mine.

