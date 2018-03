Lan Marie Berg skal presentere Oslos klimabudsjett for FN

utenriks

Anledningen er en konferanse som arrangeres i den canadiske byen Edmonton. Der skal forskere og eksperter samles for å diskutere klimatiltak.

– Mitt viktigste budskap til klimaforskerne er at vi trenger bedre styringssystemer i klimapolitikken om vi skal få redusert utslippene raskt nok. Det har ikke manglet på ambisiøse mål i klimapolitikken, heller ikke i Norge. Det som har manglet er gjennomføringen, uttaler Lan Marie Berg (MDG) i en pressemelding til NTB.

Hoesung Lee, som leder FNs klimapanel, fattet interesse for Oslos klimabudsjett da han besøkte Norge i fjor sommer.

Målet for budsjettet er at Oslo skal kutte 36 prosent av byens klimautslipp innen 2020. Byrådet har også slått fast hvilke aktører som er ansvarlige for å kutte utslipp, og mener nå å ha oppnådd konkrete resultater.

I mandagens pressemelding viser byråd Berg til at 500.000 færre biler passerer bomringen rundt Oslo per måned, sammenlignet med 2017.

– Vi ser at klimabudsjettet virker. Tiltak gjennomføres på tvers av kommunen, og utslippene er på vei nedover, sier Lan Marie Berg i pressemeldingen.

Klimabudsjettet Berg omtaler har tidligere fått kritikk av regjeringen. I mai 2017 omtalte Finansdepartementet Oslo kommunes metoder som mangelfulle.

– Kommunen har ikke gjort rede for hvordan den har kommet fram til utslippseffektene som presenteres. På flere områder er det vanskelig å etterprøve sammenhengen mellom tiltak, virkemidler og utslippseffekt, skrev departementet den gang.

