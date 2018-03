Metoo i Sør-Korea: Toppolitiker legger seg flat etter voldtektsanklager fra egen sekretær 

utenriks

Ahn Hee-jungs tid som guvernør i Sør-Chungcheong og trolig også i sørkoreansk politikk er over. Tirsdag tok han på seg all skyld og innrømmet at han har oppført seg «tåpelig».

Han erkjenner også at en tidligere melding fra hans kontor om at sexen med sekretæren Kim Ji-eun var frivillig, var usann.

– Jeg ber alle om unnskyldning, spesielt frøken Kim Ji-eun. Alt er min feil. I dag vil jeg gå av og slutte med all politisk aktivitet, skriver Ahn på Facebook tirsdag.

Inspirert av metoo

Dagen før sto den 33 år gamle sekretæren fram på TV-stasjonen JTBC og fortalte at 52-åringen hadde voldtatt henne fire ganger i løpet av åtte måneder. Hun sa også at grunnen til at hun står fram, er at hun er blitt inspirert av metoo-kampanjen.

Den siste voldtekten skal ha skjedd bare for halvannen uke siden, rett etter at guvernøren tok seg en prat med sekretæren og beklaget sin oppførsel.

– Så jeg tenkte at han ikke ville gjøre det igjen, men han gjorde det igjen. Etter at han nevnte metoo og sa unnskyld, gjorde han det igjen, så jeg tenkte at jeg ikke kom til å komme meg ut av dette, sier Kim.

Tungvekter

Ahn har vært regnet som en av Sør-Koreas politiske tungvektere. I 2017 forsøkte han ifølge BBC å bli nominert til presidentkandidat i Det demokratiske partiet, men han tapte mot nåværende president Moon Jae-in.

I Sør-Korea vekker saken sterke reaksjoner. Mange er sjokkert ettersom Ahn var en godt likt politiker. Også regjeringspartiet har beklaget hans oppførsel og varslet at han vil bli ekskludert.

Politiet har startet en etterforskning av voldtektsanklagene, som Ahn verken har bekreftet eller avvist.

Flere står fram

Metoo-kampanjen har så smått begynt å bre om seg i Sør-Korea etter at flere kvinner har stått fram og sagt at de er blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Det har ført til at flere menn som jobber med kunst, underholdning og i akademia har beklaget sin oppførsel.

Kampanjen har også ført til at en kvinnelig filmregissør har sluttet med filmproduksjon etter at hun i desember ble kjent skyldig i seksuell trakassering mot en kvinnelig skuespiller.

