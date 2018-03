Moren: Kim Wall skal ikke huskes som et offer

utenriks

Ideen om å starte et fond i datterens navn kom allerede det første døgnet etter at hun forsvant, forteller Ingrid Wall i et intervju med TT.

– For alle blir dette en måte å fokusere på en fortsettelse på, i stedet for at det tok slutt den kvelden i den ubåten, sier Wall.

Torsdag innledes rettssaken mot Peter Madsen, som er tiltalt for overlagt drap på den 30 år gamle journalisten om bord på hans selvbygde ubåt i august i fjor.

Mediedekningen er ventet å nå orkan styrke, men midt under rettssaken, den 23. mars, skal det første stipendet fra fondet deles ut. Det er en trøst for familie og venner. Pengene skal gå til en reportasjereise for en ung, kvinnelig journalist som arbeider i Kim Walls ånd.

Fant gullkorn i det rare

– Hun skrev jo gjerne om merkelige mennesker og merkelige fenomener. Det var ingen mainstream-reportasje. Hun fant disse små gullkornene som ikke alle andre hadde funnet. Kim kalte det selv «opprørske undertoner», det kan være hva som helst, sier moren.

Til nå har drøyt 2.000 personer, organisasjoner og bedrifter bidratt til fondet, som drives av familien og noen av Kim Walls venner i samarbeid med Women's Media Foundation. Bidragene har variert mellom 5 og 12.000 dollar.

Målet har vært å samle inn 100.000 dollar (780.000 kroner), et mål som allerede ble nådd i oktober. Nå er summen snart oppe i det dobbelte, noe som betyr at fondspengene kan investeres og gi avkastning slik at fondet kan leve videre i mange år.

Penger nok til forsikring

Stipendsummen er satt til 5.000 dollar (39.000 kroner). Det er nok til at den utvalgte journalisten også har råd til en ordentlig forsikring, noe Kim Wall alltid hadde når hun var ute og reiste. Men ikke i København, der var hun jo «hjemme».

Både Kim Walls far og bror er yrkesfotografer, og bildene deres er ettertraktet av medier som dekker rettssaken. Også inntekter fra disse skal gå til fondet, men til nå har mange, spesielt utenlandske medier, brukt bildene uten å betale for dem

– God journalistikk er ikke gratis. Hvis ikke vi står opp for opphavsretten og god journalistikk, hvem skal da gjøre det? spør Ingrid Wall.

