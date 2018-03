EU vil forhandle med Trump

utenriks

– Dialog er alltid EUs førstevalg, sier handelskommissæren.

Hun har tro på at EU kan få et unntak fra USAs nye importtoll.

– Vi er venner. Vi er allierte. Vi samarbeider. Vi kan umulig være noen trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Så vi stoler på at vi vil bli unntatt, sier Malmström.

Skulle dialogen likevel ikke føre fram, er EU beredt på å ta igjen, advarer hun. Mottiltakene kan bli vedtatt innen 90 dager.

Åpner for forhandlinger

USAs president Donald Trump vedtok torsdag en ekstratoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium.

Den formelle begrunnelsen er at USA i dag produserer så lite stål og aluminium selv at det utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet. Trumps håp er at den nye tollen skal gjøre det mulig for amerikanske produsenter å vekke til live igjen nedlagte anlegg, ansette flere og øke produksjonen.

Vedtaket trer i kraft 23. mars og rammer alle land unntatt Canada og Mexico. Trump har likevel åpnet for unntak eller redusert toll for allierte av USA.

I vedtaket inviterer han nå til diskusjon om dette med alle land som har en «sikkerhetsrelasjon» til USA.

Ønsker klarhet

Ifølge Malmström er det «ikke krystallklart» hva president Trump egentlig mente, men EU skal ha et møte med USA allerede lørdag. Der satser hun på mer klarhet.

– Vi håper vi da kan få en bekreftelse på at EU er unntatt, sier hun.

Hun er likevel tydelig på at EU er beredt på å gå videre med mottiltak hvis samtalene ikke fører fram.

– Vi håper det ikke trengs, for ingen har noen interesse av å eskalere. Men hvis det er det som må til, så må vi gjøre det, sier Malmström.

EUs president Donald Tusk har allerede varslet en ekstraordinær diskusjon om saken på EUs toppmøte i Brussel om to uker.

Frykt for splittelse

EU har allerede klar en liste over produkter fra USA som kan bli ilagt toll. Den inneholder alt fra vaskekummer av stål til yachter, jeans, sigaretter, bourbon, peanøttsmør og appelsinjus.

I tillegg forbereder EU seg på å sette i gang en rettslig prosess innenfor rammene av Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Ifølge EU-kommissær Jyrki Katainen er det fortsatt uklart hva som skal til for å få unntaket EU håper på.

En av EUs bekymringer er at Trump skal forsøke å splitte EU og gi unntak for enkelte medlemsland, men ikke alle.

EU har felles handelspolitikk og står derfor fast på at et unntak for én må regnes som et unntak for alle.

