Palestinernes statsminister avbrøt Gaza-besøk etter bombeangrep

Hamdallah ankom tirsdag formiddag Gazastripen for å åpne et nytt kloakkrenseanlegg. Men bilkortesjen hans ble rammet av en eksplosjon før den var kommet fram, skriver Haaretz. Sju personer ble lettere såret.

Hamdallah slapp uskadd fra det og besluttet kort tid senere å avslutte besøket på Gazastripen.

Palestinske selvstyremyndigheter anklager Hamas for å ha stått bak det de kaller drapsforsøk.

– Det er en feig handling, uttalte palestinernes president Mahmoud Abbas kort tid etter angrepet.

Også FNs Midtøsten-utsending Nikolaj Mladenov fordømmer angrepet.

– Denne alvorlige hendelsen må umiddelbart etterforskes og gjerningspersonene må stilles til ansvar, sier Mladenov og legger til at Hamas inntil videre har ansvaret for å sørge for at palestinske myndigheter kan utføre sitt arbeid på Gazastripen uten frykt for å bli utsatt for trusler, trakassering og vold.

