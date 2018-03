Russland truer med å kaste ut alle britiske medier 

utenriks

Det britiske medietilsynet Ofcom har varslet at den muligens vil vurdere RTs tillatelse på nytt som følge av de økte spenningene mellom de to landene.

Men tirsdag slo russiske myndigheter hardt tilbake.

– Ingen britiske medier vil kunne arbeide i Russland hvis de stenger RT, sier en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova.

Situasjonen har oppstått etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans voksne datter ble forgiftet med en russiskprodusert nervegift i den britiske byen Salisbury for litt over en uke siden. Tilstanden er fortsatt kritisk for begge.

