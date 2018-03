Tillerson: USA må svare på Russlands oppførsel

utenriks

På en pressekonferanse tirsdag, få timer etter at han fikk sparken av president Donald Trump, sa Tillerson at det er viktig med en smidig overgang til den neste utenriksministeren.

Han opplyste også at embetsperioden hans varer fram til 31. mars, og at han vil bli værende i departementet fram til da, men at han vil delegere alle oppgavene han har hatt som utenriksminister innen tirsdagen er over.

Dermed er det viseutenriksministeren John Sullivan som får i oppgave å lede utenriksdepartementet inntil Tillersons etterfølger Mike Pompeo er godkjent av Kongressen.

– Stolt

– Jeg er stolt av den tiden jeg har vært med på å tjene mitt land, sa Tillerson, som også roste staben sin og ba de ansatte i departementet om å fortsette å være fokusert på arbeidet.

Tillerson framholdt at USA må gjøre mer for å svare på Russlands «problematiske oppførsel».

– Russland må overveie grundig hvordan landet best handler i tråd med interessene til det russiske folk og for verden i bredere forstand. Å fortsette på denne kursen vil føre til økt isolasjon, sa Tillerson.

Nord-Korea

Samtidig nevnte han Korea-konflikten og fastslo at USAs press mot Nord-Korea virket på en slik måte at det overgikk nesten alles forventninger.

Tillerson fikk vite at han hadde fått sparken i en av Trumps Twitter-meldinger. Han har havnet på kollisjonskurs med Trump i en rekke spørsmål, og Trump har begrunnet avskjedigelsen med dårlig kjemi.

– Vi tenkte ikke helt på samme måte, sier presidenten.

