Putin taus om giftangrep under valgkampinnspurt på Krim-halvøya 

utenriks

I stedet hyllet Putin Krim-halvøyas innbyggere for å han vist verden «ekte demokrati» under den omstridte folkeavstemningen i 2014.

Da sa et flertall av befolkningen ja til at den ukrainske Krim-halvøya skulle annekteres av Russland.

– Som følge av deres avgjørelse ble det gjenopprettet historisk rettferdighet, sa Putin under et valgkampmøte i byen Sevastopol, der den russiske svartehavsflåten er basert.

Russiske soldater rykket inn på Krim-halvøya etter at Ukrainas russiskvennlige president Viktor Janukovitsj ble avsatt i forbindelse med massedemonstrasjoner i 2014.

Ifølge politiet hadde 40.000 mennesker møtt fram for å lytte til Putin, men en korrespondent for nyhetsbyrået AFP mener at tallet var nærmere 20.000.

Turen er trolig Putins siste før presidentvalget førstkommende søndag.

Det regnes som sikkert at Putin vil vinne valget, spørsmålet er hvor stor seieren kommer til å bli.

(©NTB)