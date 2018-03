Stephen Hawking er død

utenriks

Familien opplyser at Hawking døde rolig mens han sov i sitt hjem i Cambridge onsdag.

– Vi er dypt lei oss over at vår elskede far døde i dag. Han var en stor vitenskapsmann og en ekstraordinær mann, og arven etter ham og hans arbeid vil leve videre i mange år, skriver barna Lucy, Robert og Tim i en pressemelding.

Hawking har arbeidet med rom-tid-teori, gravitasjonsteori og kvanteteori. Han har gitt ut mange populærvitenskapelige bøker og mottatt en rekke priser.

Han var særlig kjent for sine arbeider med å bevise at universets svarte hull også utstråler energi, og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken. Han ble for alvor verdensberømt med boken «A Brief History of Time», som kom ut i 1988.

– Hans mot og utholdenhet, kombinert med briljans og humor, inspirerte folk over hele verden. Han sa en gang at «det ville ikke ha vært mye til univers, hvis det ikke var hjemstedet til folkene du elsker». Vi vil savne ham for alltid, opplyser familien.

Hawking ble som 21-åring diagnostisert med den uhelbredelige og progressive nevromotoriske sykdommen ALS, som har ført til lammelser. Han antas å være blant dem som har levd lengst med en slik lidelse.