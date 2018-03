Storbritannia vil ha støtte fra FN i nervegift-striden med Russland

utenriks

– I dag vil jeg be mine kolleger i Sikkerhetsrådet om å stå sammen med oss i kampen mot slike handlinger, sa Storbritannias viseambassadør i FN, Jonathan Allen, før møtet i Sikkerhetsrådet onsdag.

Under møtet fikk britene klar støtte fra USA, som i likhet med Storbritannia beskylder Russland for angrepet.

– USA tror at Russland er ansvarlig for angrepet på to personer i Storbritannia, der det er brukt en nervegift med militær gradering, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Britene har krevd at Russland redegjør for hvordan det har seg at den russiske nervegiften Novitsjok er blitt brukt i et angrep mot en russisk ekspion på britisk jord.

Men russerne har ikke svart, og onsdag reagerte Storbritannia med å utvise 23 russiske diplomater.

Ifølge Jonathan Allen betyr mangelen på en russisk forklaring at Storbritannia ikke har noe annet valg enn å konkludere med at det dreier seg om et statsstøttet angrep.

Det er ikke ventet at Sikkerhetsrådet vil vedta noen kunngjøring om saken.

Statsminister Theresa May har tidligere sagt at Russland mest sannsynlig står bak angrepet på eksspionen Sergej Skripal og hans voksne datter i Salisbury 4. mars, som begge er kritisk skadd.

Moskva har avfeid britenes anklager som tull og provokasjoner.

