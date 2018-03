Trump lufter ideen om militær «romstyrke»

utenriks

Trump luftet ideen under et møte med soldater ved en flybase i San Diego, og viste til det «voldsomme» arbeidet militæret og regjeringen allerede gjør på området.

– Min nye nasjonale strategi for verdensrommet anerkjenner at verdensrommet er en arena for krig, akkurat som på land og i sjøen, sa Trump.

– Vi kan til og med ha en romstyrke. Vi har luftforsvaret, vi vil få romforsvaret, vi vil ha hæren og sjøforsvaret. Kanskje vi skal gjøre det. Det kan skje, la Trump til.

I fjor gikk en kongresskomité inn for å et forslag som blant annet inneholdt et punkt om å opprette en ny avdeling av militæret som skulle forsvare landet mot trusler fra verdensrommet. Forslaget ble til slutt droppet av forsvarsdepartementet under budsjettbehandlingen, men har fortsatt støtte i deler av Kongressen.

