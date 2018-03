Tyrkia: Tar «innen kort tid» kontroll over Afrin 

utenriks

– Sirkelen slutter om terroristene. Vi venter at sentrum av Afrin vil bli renset for terrorister innen kort tid, med Guds tillatelse i de kommende dager, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans talsperson Ibrahim Kalin.

Beleiringen av Afrin, som er den største byen i enklaven ved samme navn, startet mandag, uttalte den tyrkiske hæren tirsdag.

Den tyrkiske offensiven ble innledet 20. januar og var rettet mot den kurdisk-syriske YPG-militsen i Afrin. Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge gruppene på landets liste over terrororganisasjoner.

Vil ikke overgi Afrin

Samtidig avviser Tyrkia at de vil overgi Afrin til syriske regjeringsstyrker, dersom de greier å ta området fra den kurdisk-syriske militsen.

– Vår førsteprioritet er å etablere en lokal regjeringsenhet i Afrin, som skal ledes av befolkningen i byen, sier Kalin.

Onsdag sto det tyrkiske luftforsvaret bak et angrep mot opprørsstillinger nær Afrin i Syria, der ti militssoldater ble drept.

Åtte mål, inkludert bunkere og våpenlagre, ble ifølge en uttalelse fra det tyrkiske luftforsvaret torsdag ødelagt i angrepet, der ti militssoldater lojale overfor det syriske regimet ble drept.

Meldingen kom dagen etter at den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meldte om ti drepte i angrepet som fant sted tidlig onsdag morgen.

– Luftangrepene var rettet mot en veisperring på den eneste veien som leder fra Afrin til regimekontrollerte områder i sørøst, het det i uttalelsen fra SOHR.

Sivile drept

Ifølge nyhetsbyrået AFP ble ti sivile, blant dem fire barn, drept i beskyting mot byen Afrin, som ligger i enklaven med samme navn, onsdag. Byen hadde inntil Tyrkias framrykking rundt 350.000 innbyggere. Flere tusen av dem har flyktet. Det er frykt for at en humanitær krise kan utvikle seg i byen.

Tirsdag opplyste den tyrkiske hæren at tyrkiske soldater og deres allierte syriske opprørere hadde innledet beleiringen av byen. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa onsdag i en tale i Ankara, at han håpet at Afrin, som er beleiret av tyrkiske styrker, ville være fullstendig omringet innen kvelden var omme.

Ifølge SOHR kontrollerte tyrkisk-ledede styrker onsdag 70 prosent av Afrin-enklaven etter å ha tatt kontroll over flere landsbyer.

225 sivile, blant dem 36 barn, er blitt drept i den tyrkiske offensiven mot Afrin siden 20. januar, ifølge SOHR. Tyrkias offensiv er rettet mot den kurdisk-syriske YPG-militsen som kontrollerer Afrin. Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger. Begge gruppene står på landets liste over terrororganisasjoner.

